Champions League: El vigente campeón de Europa, el Real Madrid, iniciará su intento de conseguir el récord de hacerse con un tercer título consecutivo del torneo de la UEFA chocando con Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur y Apoel Nicosia por el Grupo H de la fase de grupos.



Manchester United, que la temporada pasada ganó la Liga Europa, se medirá con Benfica, Basilea y CSKA de Moscú, también en el grupo A.



Neymar se enfrentará con su nuevo equipo, el PSG, al Bayern Munich, el Anderlecht y el Celtic en el grupo B.



Lionel Messi y el Barcelona se medirán con Juventus, que el año pasado lo eliminó de la competición, en el grupo D, en el que también están el Olympiakos Piraeus y el Sporting de Lisboa.



Atlético Madrid, en el grupo C, jugará ante Chelsea, Roma y el Qarabag de Azerbaiyán. En tanto, Sevilla compite en el grupo E encabezado por Spartak de Moscú y en el que también se encuentran Liverpool y Maribor.

La primera fecha de la fase de frupos de la Champions League:

Martes 12 de septiembre

​

Grupo A:

Benfica vs. CSKA | Manchester United vs. Basilea

Grupo B:

Bayern Múnich vs. Anderlecht | Celtic vs. PSG

Grupo C:

Chelsea vs. Qarabag | Roma vs. Atlético Madrid

Grupo D:

Barcelona vs. Juventus | Olympiacos vs. Sporting Lisboa

Miércoles 13 de septiembre



Grupo E:

Maribor vs. Spartak de Moscú | Liverpool vs. Sevilla

Grupo F:

Feyenoord vs. Manchester City | Shakhtar vs. Napoli

Grupo G:

Leipzig vs. Mónaco | Porto vs. Besiktas

Grupo H:

Real Madrid vs. APOEL | Tottenham vs. Borussia Dortmund.

Mira el calendario completo de la fase de grupos de la Champions League:

Calendario completo de los grupos A,B, C y D de la Champions League: Calendario completo de los grupos A,B, C y D de la Champions League: Calendario completo de los grupos A,B, C y D de la Champions League:

Calendario completo de los grupos E,F, G y H de la Champions League: Calendario completo de los grupos E,F, G y H de la Champions League: Calendario completo de los grupos E,F, G y H de la Champions League:

Las fases decisivas de la Champions League se jugarán en las siguientes fechas:

Octavos de final

Sorteo: 11 de diciembre 2017

Ida: 13/14 y 20/21 de febrero 2018

Vuelta: 6/7 y 13/14 de marzo 2018



Cuartos de final

Sorteo: 16 de marzo 2018

Ida: 3/4 de abril

Vuelta: 10/11 de abril



Semifinales

Sorteo: 13 de abril 2018

Ida: 24/25 de abril

Vuelta: 1/2 de mayo



Final:

26 de mayo

NSK Olimpiyski de Kiev

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.