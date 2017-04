Champions League: Este martes y miércoles se jugarán los cuatro partidos de ida de los cuartos de final del máximo torneo de clubes de la UEFA. Tres equipos españoles buscan seguir en carrera: Barcelona, Real Madrid y Atlético Madrid.



Barcelona y Mónaco abren los cuartos de final en calidad de visita cuando enfrenten a Juventus y Borussia Dortmund, respectivamente. Los azulgranas deberán de resistir el poderío como local de la 'Vieja Señora', que no pierde en torneos europeos hace 4 años.



Real Madrid visita a Bayern Múnich en el Allianz Arena en un duelo marcado por el enfrentamiento del estratega Carlo Ancelotti y el francés Zinedine Zidane, quien fue dirigido por el italiano en su época como jugador. Por su parte, Atlético Madrid juega ante el soprendente Leicester City, que llega en su mejor momento.



Partidos de ida de los cuartos de final de la Championes League:

(Hora: 1:45 p.m.)



Martes 11 de abril



Juventus vs. Barcelona (Tv: ESPN 2)

Borussia Dortmund vs. Mónaco (Tv: Fox Sports)



Miércoles 12 abril



Bayern Múnich vs. Real Madrid (Tv: Fox Sports)

Atlético Madrid vs. Leicester City (Tv: ESPN 2)



Partidos de vuelta de los cuartos de final de la Championes League:

(Hora: 1:45 p.m.)



Martes 18 de abril



Leicester City vs. Atlético Madrid

Real Madrid vs. Bayern Múnich



Miércoles 19 de abril



Mónaco vs. Borussia Dortmund

Barcelona vs. Juventus

