Champions League: Esta semana disputarán los cuatro partidos de vuelta restantes de los octavos de final del torneo de la UEFA. Atlético Madrid y Juventus son los favoritos para pasar a la siguiente fase.



Borussia Dortmund, Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich son los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League tras salir airosos en sus duelos eliminatorios.



Juventus ganó en Portugal al Porto y este martes en su estadio deberá de solventar las diferencia conseguida. Por su parte, en un duelo parejo y con la llave abierta Leicester City tendrá que remontar un 2-1 ante Sevilla. Muy ajustado.



El miércoles, Manchester City deberá revalidar como visitante su ventaja ante el AS Mónaco de Radamel Falcao. Entre tanto, Atlético Madrid de Diego Simeone solo necesita evitar una catástrofe en el Vicente Calderón tras su victoria 4-2 en Alemania ante Bayer Leverkusen.

La @juventusfces lleva 46 partidos como local en todas las competiciones sin conocer la derrota. No pierde en casa desde agosto de 2015.#ucl pic.twitter.com/0hTn5u2Z8v — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 13 de marzo de 2017

Partidos y programación de los octavos de final de la Champions League:

Horario de todos los partidos: 2:45 p.m.



Martes 14 de marzo

Juventus vs. Porto (Ida: 2-0) (ESPN 2)

Leicester vs. Sevilla (Ida: 1-2) (Fox Sports)



Miércoles 15 de marzo



Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen (Ida: 4-2) (Fox Sports)

Mónaco vs. Manchester City (Ida: 3-5) (ESPN 2)



Resultados de los octavos de final de la Champions League:



Napoli 1-3 Real Madrid (Ida: 1-3) (Global: 6-2)

Arsenal 1-5 Bayern Múnich (Ida: 1-5) (Global: 10-2)

Barcelona 6-1 PSG (Ida: 0-4) (Global: 6-5)

Borussia Dortmund 4-0 Benfica (Ida: 0-1) (Global: 4-1)

