Champions League: ¿Cuándo será el sorteo de los cuartos de final?

El emocionante encuentro entre Barcelona y PSG puso más interesante esta edición de la Champions League y pese a que solo tenemos a la mitad de los clasificados a cuartos, todos esperan saber que equipos se enfrentarán en el torneo continental.



Pues bien el esperado sorteo será el próximo viernes 17 de marzo en la ciudad de marzo. En dicha fecha conoceremos que equipos se enfrentarán en busca de alzar el trofeo de la Champions League.



Hasta el momento se encuentran clasificados a cuartos de la Champions League: Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Real Madrid.



Los otros cuatro clasificados a la siguiente etapa de la Champions saldrán de las llaves entre: Juventus vs. Porto, Leicester City vs. Sevilla, Atlético Madrid vs. Bayer Leverkusen y Mónaco vs. Manchester City.



Los encuentros de ida de los cuartos de final de la Champion League se jugarán el 11 y 12 de abril, mientras que los partidos de vuelta se llevarán a cabo el 18 y el 19.