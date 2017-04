Chelsea vs. Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Premier League

Chelsea vs. Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO Los Citizens visitan al cuadro 'azul' este miércoles en el Stamford Bridge por la fecha 31 de la Premier League. Chelsea con un triunfo ante Manchester City estará a medio paso de conseguir el título del torneo inglés. (2:00 p.m. | ESPN)



Chelsea cayó contra todo pronóstico y en su estadio frente al humilde Crystal Palace (1-2) el sábado y tendrá que vencer al Manchester City (4º), para dejar la derrota en anécdota y retomar la velocidad de crucero con la que avanza por el campeonato.



El Chelsea vs. Manchester City, sugiere para Pep Guardiola la obligación a sumar si quiere seguir soñando con el título, toda vez que no supo aprovechar el traspiés del líder al empatar 2-2 frente al Arsenal (6º).



"Todos los equipos buscan mejorar y seguro que necesitaremos realizar cambios, pero todo eso los discutiremos al final de la temporada", aseguró Pep Guardiola en la previa del Chelsea vs. Manchester City. "Al final son los futbolistas los que deciden sus futuro con sus actuaciones", agregó.



Su primera temporada al frente del Manchester City está siendo más complicada de lo prevista para el ex de Barcelona y Bayern Múnich, a quien los propietarios del club le encargaron la misión de convertir al equipo en uno de los mejores del continente.

Manchester City, sin embargo, cayó en octavos de final de Champions ante el Mónaco, en la que fue la primera vez que un equipo de Guardiola no supera esta fase.



En Liga los Citizens ocupan la cuarta plaza, a once puntos del líder Chelsea, con el que se medirán. En la ida los Blues vencieron al City por 3-1.



"Nadie se imaginaba que el Chelsea podría luchar este año por el título", señaló este martes el entrenador italiano del Chelsea Antonio Conte antes del choque frente al Manchester City.



"Estamos en cabeza del campeonato y tenemos la intención de seguir así", señaló con firmeza Conte tras la derrota inesperada el sábado en Stamford Bridge ante el Crystal Palace por 2-1.



Chelsea posee una ventaja de 7 puntos sobre el Tottenham y de 10 puntos sobre el Liverpool, segundo y tercero respectivamente.



Manchester City, cuarto, llega al encuentro después de dejar escapar el domingo la victoria en el empate a dos tantos ante el Arsenal en el Emirates Stadium.



Alineaciones probables del Chelsea vs. Manchester City:



Chelsea: Courtois; Cahill, David Luiz, Azpilicueta; Alonso, Matić, Kanté, Pedro; Hazard, Costa, Willian



Manchester City: Caballero; Zabaleta, Stones, Otamendi, Clichy; Fernandinho; Sterling, De Bruyne, Silva, Sane; Sergio Agüero

