Chemo del Solar, técnico de Sporting Cristal, vivió uno de sus momentos más descontrolados en el fútbol tras una iracunda reacción en contra de uno de sus jugadores tras el empate 2-2 ante Ayacucho por el Torneo de Verano.



Chemo del Solar gritaba al borde y luego dentro del campo de juego. Al inicio parecía que era al árbitro, pero no era así. El estratega de Cristal se dirigía a su jugador Renzo Garcés, quien tuvo un discreto partido.



El propio Garcés, había protagonizado una insólita pelea con su compañero, el arquero Mauricio Viana (Ver aquí) tras un error defensivo. Luego de ese episodio Chemo le recriminó todo.



Pero la reacción en particular de Chemo del Solar fue apenas terminó el partido. Cruzó toda la cancha, corrió tras el jugador para gritarle de todo. Ni siquiera espero el ingreso a los vestuarios. Dejó una mala imagen de la interna del equipo y la situación que atraviesa el plantel.



Sporting Cristal estaba ganando el partido 2-0 con goles de Irven Ávila (7') y Pedro Aquino (20'), pero se dejó empatar con goles de Mimbela (35') y Ramírez (79')



Sporting Cristal enfrentará el próximo jueves a The Strongest por la cuarta fecha de la Copa Libertadores. Por su parte, Ayacuho chocará es mismo día con Unión Comercio por el Torneo de Verano.

Mira los goles y resumen del empate 2-2 entre Sporting Cristal y Ayacucho FC:

Sporting Cristal 2-2 Ayacuho: Goles y resumen

