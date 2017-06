Chile vs. Alemania: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Confederaciones

Chile vs. Alemania: EN VIVO EN DIRECTO La Roja enfrenta al cuadro germano este jueves en el estadio Kazán Arena por la fecha 2 del Grupo A de la Copa Confederaciones. Chile busca un triunfo ante Alemania que lo colocaría en las semifinales del torneo de la FIFA previo a Rusia 2018. (1:00 p.m. | Latina | DirecTv 610)



Chile vs. Alemania será un duelo decisivo en la serie, ya que puede definir al primer clasificado a las semifinales, de existir un ganador. Además, pone a prueba la jerarquía de La Roja a nivel mundial tras consagrarse bicampeón de América.



El Chile vs. Alemania promete ser un partido de juego ofensivo y muchas ocasiones de gol debido a la propuesta de ambas selecciones. Por el contrario, el sistema defensivo es la deuda por saldar en ambos equipos.



Previo al Chile vs. Alemania, La Roja que dirige Juan Antonio Pizzi, logró un importante triunfo ante Camerún. De igual modo, los germanos lograron imponerse a Australia. Ambos equipos cuentan con tres puntos.

No obstante, el nivel de Gonzalo Jara en la zaga no es el optimo. La responsabilidad recae sobre el multifuncional Arturo Vidal y la eficacia ofensiva de Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.



En el otro grupo la situación no está definida. Por ello, prima la responsabilidad de clasificarse a la siguiente ronda ante especular sobre un eventual enfrentamiento con Portugal en las semifinales.



En todo caso, un empate entre Chile y Alemania deja la llave encaminada debido a que enfrentan a las otras dos selecciones que no han mostrado un nivel tan alto: Australia y Camerún, respectivamente.

Chile enfrenta a Alemania en una inmejorable circunstancia para quedar en la historia. La Roja tiene el desafío de ganarle a una selección de elite, que llega a la Copa Confederaciones con un equipo 'B', plagado de jóvenes.



La renovación del fútbol alemán está en proceso y ya han demostrado que existe un futuro promisorio pese a no elegir a las estrellas habituales del equipo teuton.



Brandt Goretzka y Werner fueron los jugadores alemanes que llamaron la atención en el debut ante Australia. Esa debe ser la mayor preocupación de Chile de cara al partido por la Copa Confederaciones.



Equipos probables del Chile vs. Alemania:



Chile: Herrera; Isla, Medel, Jara, Beausejour; Díaz, Vidal, Aránguiz; Fuenzalida, Vargas, Alexis Sánchez.



Alemania: Leno; Kimmich, Ruediger, Mustafi, Hector; Emre Can, Goretzka; Brandt, Stindl, Draxler; Werner.

