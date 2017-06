Chile vs. Australia: Se falló el gol más increíble de la historia de la Copa Confederaciones [VIDEO]

No fue una jugada cualquiera, era la posibilidad de eliminar a Chile, pero Trent Sainsbury no pudo meterla para Australia en el partido por la Copa Confederaciones.



Trent Sainsbury estaba solo, sin marca, con la pelota que le caía cerca de la pierna que más le acomoda pero la mandó a la tribuna. Sí, a la tribuna.



No es un gol errado cualquiera. Era el segundo gol de Australia que dejaba afuera a Chile de la Copa Confederaciones y le permitía a los Kiwis meterse a semifinales.



Al final Australia fue eliminado. Abrió el marcador James Troisi para los kiwis. Luego empató en el segundo tiempo Martín Roddríguez.

