Chile vs Paraguay : EN VIVO Día, hora y canal Tv del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Chile vs Paraguay: EN VIVO La Roja recibe al cuadro guaraní en el estadio Monumental de Santiago por la jornada 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Conoce aquí el día, la hora y canal del duelo.



Día, hora y canal Tv del Chile vs Paraguay:



El partido Chile vs Paraguay se juega este jueves 31 de agosto. El choque será transmitido en Perú por Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD de Movistar Tv). Los chilenos verán la transmisión del encuentro en señal abierta para todo el país por Mega y Mega HD. Además de Fox Chile y Fox Sports HD. Tigo Sports Paraguay, SNT Paraguay y Telefuturo.





El horario del partido está pactado para las 5:30 p.m. (Perú), las 17:30 horas de Chile y las 18:30 de Paraguay. El árbitro será Néstor Pitana de Argentina.

Horarios en América del Chile vs. Paraguay:



Colombia: 5:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Uruguay: 7:30 p.m.

El partido Chile vs. Paraguay : Así llegan



El decisivo choque Chile vs Paraguay será la chance para La Roja de trepar posiciones en el grupo de fuga ante un rival obligado a ganar. Alexis Sánchez encabezará el ataque de los bicampeones de la Copa América, después de jugar sus primeros minutos de la temporada de la liga Premier el domingo en el revés de Arsenal por 4-0 ante Liverpool. El delantero se perdió las dos primeras fechas por lesión.



Arturo Vidal, Claudio Bravo y la mayoría de las otras figuras que cayeron ante Alemania en la final de la Copa Confederaciones en julio estarán en la cancha del estadio Nacional de Santiago.

