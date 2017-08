Chile vs. Paraguay: EN DIRECTO ONLINE TV La Roja recibe al cuadro guaraní este jueves en el estadio Monumental de Santiago por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Chile busca un triunfo ante Paraguay para encaminar su clasificación el Mundial. (5:30 p.m. hora peruana) (19:30 horas de Chile) (Movistar Deportes) (TV Paraguay y Chile: Mega, Fox Chile, Fox Sports, Tigo Sports Paraguay, SNT, y Telefuturo) Sigue el MINUTO A MINUTO, las incidencias y goles por Trome.pe

El partido Chile vs. Paraguay será decisivo para ambas selecciones a falta de cuatro fechas para el final de las Eliminatorias. Por un lado La Roja con una victoria tiene casi asegurado su boleto a Rusia. Incluso puede clasificar con dos triunfos seguidos (además de Bolivia el martes) y otros resultados. Por el contrario, si la visita no gana le diría adiós a sus pretenciones.



El contexto del Chile vs. Paraguay es alentador para Chile, que juega de local, y mantiene los puntos otorgados por el castigo del caso Cabrera tras la decisión del TAS días previos al cotejo. Juan Antonio Pizzi ya hace las últimas sumas y restas para asegurar un lugar entre los cuatro mejores de las Eliminatorias. La Roja iría por tercera vez consecutiva al máximo evento del fútbol.



Ambas realidades se enfrentan en el Chile vs. Paraguay, que tiene como protagonista a Arturo Vidal, acusado de indisciplina por la prensa mapocha. Por ahora el proceso de Pizzi y sus jugadores está respaldado por los 23 puntos y el cuarto lugar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

Paraguay con 18 puntos, al igual que Perú, se juegan sus últimas balas en este proceso clasificatorio. Los dirigidos por Francisco 'Chiqui' Arce tuvieron un desempeño irregular y su apuesta está por alcanzar el quinto lugar que le de la chance de ir al repechaje. Aún así, la Albirroja está a cuatro puntos de distancia a falta de 12 unidades por disputar en las siguientes cuatro jornadas.



Precisamente Paraguay aspira a ganarle a Chile evocando el triunfo de la primera ronda conseguido en Asunción. No obstante, la realidad es que la Albirroja solo ha ganado dos de sus últimos siete encuentros por Eliminatorias (5 derrotas). En cambio Chile, solo perdió una vez en cinco los partidos precedentes (tres triunfos y un empate).



Las piezas claves para el funcionamiento del equipo paraguayo son Lucas Barrios, Derlis González, Gustavo Gómez y Junior Alonso.



Chile, por su parte, no tendrá mayores novedades y recurrirá a sus habituales titulares, el grupo que consiguió los dos títulos seguidos de la Copa América, salvo el atacante Nicolás Castillo, quien acompañará a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas en la ofensiva.



En el plano de las especulaciones, Chile sueña con asegurar un cupo directo al Mundial Rusia 2018. Las matemáticas determinan que dos triunfos (Paraguay y Bolivia) además de sendas derrotas de Argentina y otros empates de Perú y Ecuador, le aseguraría el cuarto lugar.

Un reconocimiento para el gran capitán. Arturo Salah y parte del directorio distinguen a @C1audioBravo por sus 100 partidos con #LaRoja pic.twitter.com/IaJA8LaSTz — Selección Chilena (@LaRoja) 30 de agosto de 2017

Alineaciones probables del Chile vs. Paraguay:



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz; Eduardo Vargas, Alexis Sánchez y Nicolás Castillo.



Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Paulo da Silva, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Antonio Bareiro, Rodrigo Rojas, Víctor Cáceres, Oscar Romero; Miguel Almirón y Lucas Barrios.

