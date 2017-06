Charles Aránguiz no pudo definir con precisión y erró un gol en el partido entre Chile y Portugal en el estadio Arena Kazán por las semifinales de la Copa Confederaciones Rusia 2017.



El ataque de Chile fue de lado a lado, de izquierda a derecha. El centro de Jean Beausejour al medio del área, no pudo ser conectado por Arturo Vidal, quien intentó una chalaca.



La pelota se desvió ligeramente y le quedó a Charles Aránguiz para definir sin marca y con el arco adelante. Pero le pegó mal y la pelota terminó lejos de la portería de Rui Patrício.



Charles Aránguiz no lo podía creer y Arturo Vidal quedó sorprendido por la jugada que desperdició su compañero a los 34 minutos. Era el momento clave para abrir el marcador ante Portugal de Cristiano Ronaldo, estaban 0-0.

Pero esa no fue la única jugada de peligro a favor de Chile. El atacante Eduardo Vargas también falló ante el arco de Portugal. (Mira el video aquí)

Pero también Portugal tuvo lo suyo. Aquí la buena atajada de Claudio Bravo para evitar el gol de André Silva.

Video: Eduardo Vargas falla gol ante Portugal

