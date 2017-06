Chile vs Portugal: Memes de Facebook y Twitter del partido por semifinales de la Copa Confederaciones [FOTOS]

Memes del Chile vs. Portugal: Ambas selecciones se enfrentaron en en el estadio Arena Kazán por la primera semifinal de la Copa Confederaciones Rusia 2017. Los mapochos dieron guerra a los lusos y le ganaron 3-0 en definición por penales. Cristiano Ronaldo nada pudo hacer para vencer el poderío chileno.



Los memes del Chile vs. Portugal no se hicieron esperar y rápidamente empezaron a viralizarse en Facebook y Twitter. La mayoría de las burlas iban dirigidos a Cristiano Ronaldo.

Para afrontar el partido Chile vs. Portugal la clave para La Roja pasa por bloquear el protagonismo del astro Cristiano Ronaldo para superar a Portugal y avanzar a la final de la Copa Confederaciones.



Marcelo Díaz, bicampeón de América con Chile, destacó el nivel en el que Cristiano Ronaldo terminó la temporada con el Real Madrid y dijo que será determinante evitar dar espacios al delantero dada su conocida capacidad de definición.

"Esperamos contenerlo, no darle mucho espacio, porque en una jugada te puede definir un partido. Esperamos trabajar como equipo para tratar que el balón no le llegue con ventaja", dijo Díaz en una conferencia de prensa en Kazán, donde el miércoles será parte del equipo titular que enfrentará a los lusos por la semifinal del torneo.



Por su parte el técnico de Chile Juan Antonio Pizzi, destacó que todo el plantel está en buenas condiciones tras las dolencias que mantenían en duda al defensa Gary Medel y el mediocampista Charles Aránguiz, ambos titulares.



Chile llegó a la ronda de los cuatro mejores del certamen tras acabar segundo en el grupo B, por detrás de la campeona mundial Alemania. Portugal, en tanto, ganó el grupo A

