Chile vs. Portugal: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV semifinales Copa Confederaciones

Chile vs. Portugal: EN VIVO EN DIRECTO La Roja enfrenta al cuadro luso hoy en el estadio Arena Kazán por las semifinales de la Copa Confederaciones. Chile de Arturo Vidal buscará la hazaña ante Portugal de Cristiano Ronaldo. Transmite DirecTv | Latina Sigue el MINUTO A MINUTO, las incidencias y goles por Trome.pe (1:00 p.m.)



Chile vs. Portugal será un partido atizado por las declaraciones de Arturo Vidal, quien ninguneó a Cristiano Ronaldo calificándolo como un "engreído". El portugués no se quedó callado y replicó que el chileno "no esxiste".



El Chile vs Portugal ha ganado el rótulo de final adelantada debido a su capacidad dentro del campo de juego y la capacidad de sus experimentadas estrellas.



Previo al Chile vs. Portugal, cada selección hizo sus deberes. La Roja generó dudas al final de la fase de grupos. Un triunfo y dos empates, el último ante Australia pudo eliminarlo sí tenía mejor suerte en la definición.



El caso de Portugal fue en la dirección contraria. El empate ante México en el debut fue un golpe duro para Cristiano Ronaldo y sus compañeros. No obstante, encadenó dos triunfos seguidos (Rusia y Nueva Zelanda) y llegó a las semifinales como líder de su grupo.

Vamos con todo chile carajooo!!!🇨🇱🏆🏆🇨🇱 a dejar la vida por nuestra Patria!!💪🏽💪🏽💪🏽 pic.twitter.com/DVuiPVyAyc — Arturo Vidal (@kingarturo23) 28 de junio de 2017

Posibles alineaciones del Chile vs. Portugal:



Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Beausejour; Pablo Hernández, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.



Portugal: Rui Patricio; Eliseu, Alves, Fonte, Cedric; Andre Gomes, William Carvalho, Adrien Silva, Quaresma; Cristiano Ronaldo y André Silva.



Aquí se juega el Chile vs. Portugal:

