¿Christian Cueva al Barcelona? Socios de Sao Paulo lo juran, pero nadie les cree

Una cuenta de Twitter de Brasil de los hinchas y socios de Sao Paulo colocó a Christian Cueva cerca del Barcelona y los usuarios de la red social no tardaron en reaccionar de diversas maneras tras conocerse la información.



En Brasil se demostró que no se necesitan diarios deportivos para generar gran expectativa entre los hinchas (cierta o no). La cuenta @SaoPauloFCSAC: SAC São Paulo FC, vinculada a la pagina de socios del club www.saopaulofc.net, dio a conocer el interés de Christian Cueva al Barcelona.



"Acabo de recibir la información que 'ojeadores' de Barcelona están en el Morumbí para analizar a Christian Cueva, buscando un reemplazo para Lionel Messi", citó el tuit que luego generó polémica y muchos no creyeron en la veracidad de la información.

Acabo de receber a informação que os olheiros do Barcelona estão no Morumbi para analisar Christian Cueva, procuram um substituto para Messi — SAC São Paulo FC (@SaoPauloFCSAC) 12 de febrero de 2017



Pero las reacciones sobre la publicación no se hicieron esperar y las respuestas fueron en tono de burla, ironía e incluso sorpresa: "Solo si mandan a Neymar más 50 millones podrán llevarse a Cueva". "Messi viene al 'Tricolor'". Otro 'tuitero' respondió "Que ni se les ocurra (llevarse a Cueva)".



También otro hincha publicó que "Escuché que el Sao Paulo no acepta la condición de Barcelona por el ofrecimiento de Luis Suárez en el negocio ¡No creo!". "Bueno, si Barcelona quiere intercambio puede hacerlo".



Bueno, más allá de de las diferentes reacciones sobre la publicación de la cuenta de Twitter en mención, la verdad es que Cueva pasa por un gran momento. 'Aladino' anotó un golazo y dio una nueva asistencia de gol en el triunfo de Sao Paulo sobre Ponte Preta. Quizás el tuit fue para ganar seguidores...



@SaoPauloFCSAC messi vem pro tricolor? — joão correia silva (@correia0803) 12 de febrero de 2017

@SaoPauloFCSAC fiquei sabendo que o SP não está aceitando a condição do Barça em que oferece o Suarez no negócio! Acho que não vai dar jogo! — Fábio Leão (@fabioleao1984) 12 de febrero de 2017

El gol de Christian Cueva con Sao Paulo ante Ponte Preta:

