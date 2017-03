Christian Cueva brinda con una cerveza y canta tema de Toño Centella ¡Salud, Cuevita! [VIDEO]

Christian Cueva sí que la pasa bien. En un video difundido a través de WhatsApp, el menudo volante del Sao Paulo de Brasil le manda saludos a sus amigos de Trujillo, brindando con una lata de cerveza y cantando una conocida canción de Toño Centella.



En el video, grabado al parecer en Brasil, Christian Cueva canta el conocido tema de Toño Centella, 'Mujer de Arena', al mismo tiempo que toma su cerveza 'al polo', como él mismo lo afirma en el video.



En las imágenes se puede apreciar a Cueva cantando: "Tomaré para poder olvidarte, tomaré para poder vivir sin ti. Corazón ya no me hagas sufrir así", entona el popular 'Cuevita.'



"Un saludo para la gente de El Porvenir, a la gente de La Cruz, de Buenos Aires (Trujillo)", expresó Christian Cueva.



La fecha y el lugar donde fue grabado el video de Christian Cueva no se conocen, pero todo hace indicar que habría sido en Brasil.



ESTA ES LA CANCIÓN QUE ESCUCHA CUEVITA

Toño Centella Christian Cueva