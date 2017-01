Claudio Pizarro, el atacante del Werder Bremen, y sus orígenes fueron el tema del nuevo documental de la Bundesliga sobre los jugadores legendarios que llegaron a Alemania.



Un sensacional documento fílmico en el que se incluye una entrevista al padre de Claudio Pizarro fue difundido y elaborado por la Bundesliga con presencia y trabajo de campo en el Perú.



El 'Bombardero' fue calificado como 'el goleador extranjero más exitoso de la historia de la Bundesliga'. Además, se rescató su talante 'infalible y perseverante desde la infancia'.



Claudio Pizarro tiene diversos récords lo que sugirió una frase peculiar para el atacante:"Nada mal para un futbolista que proviene del fútbol callejero".

Por su parte, la intervención de Claudio Pizarro dejó algunas frases: "Con fútbol siempre todo es maravilloso. Mi padre siempre me ayudó y apoyó. Fue la persona más importante en mi vida", afirmó.



Claudio Pizarro, además, señaló que siempre es "importante recordar de dónde provengo y dónde estoy en este momento".



Pero la anécdota imperdible fue lo que le ocurrió en la Academia Cantolao en su pubertad: "Era el único blanco y todos me miraban raro. No fue fácil", aseguró el 'Bombardero'.

