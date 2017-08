Colombia vs Venezuela: EN VIVO Día, hora y canal Tv del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Colombia vs. Venezuela: EN VIVO La selección cafetera visita a la Vinotinto en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Conoce aquí el día, la hora y canal del duelo.



Día, hora y canal Tv del Colombia vs. Venezuela:



El partido Colombia vs Venezuela se disputará este jueves 31 de agosto. El choque será transmitido en Perú por Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD de Movistar Tv). En Colombia el cotejo será visto por TV Caracol y en el país llanero por la cadena de TV Venevisión.



El horario del partido está pactado para las 4:00 p.m. (Perú y Colombia) y las 17:00 horas de Venezuela. El árbitro será Wilton Pereira de Brasil.

[AQUÍ LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DE LAS ELIMINATORIAS]

Horarios en América del Colombia vs. Venezuela:



Perú 4:00 p.m.

Colombia 4:00 p.m.

Ecuador 4:00 p.m.

México 4:00 p.m.

Venezuela 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Argentina 6:00 p.m.

Uruguay 6:00 p.m.

Chile 6:00 p.m.

El partido Colombia vs. Venezuela: Así llegan



James Rodríguez será el gran ausente en el Colombia vs Venezuela, que se produce en el marco de la grave crisis económica y social que atraviesa Venezuela.



James Rodríguez no juega desde que se lastimó el muslo derecho el 1 de agosto en un partido de pretemporada con su nuevo club Bayern Munich. El campeón de la Bundesliga lo autorizó a sumarse al plantel colombiano, aunque con la condición de que no juegue ante Venezuela.



Dependiendo de su evolución médica, James Rodríguez podría estar disponible para recibir al puntero Brasil el 5 de septiembre en Barranquilla, un partido crucial que podría terminar por definir la clasificación de Colombia.



Colombia dirigida por José Pekerman no debería necesitar a James Rodríguez para obtener un buen resultado ante Venezuela, que acumula apenas seis puntos y una victoria en 14 partidos.



Pekerman sí tendrá a la mejor versión del cañonero Radamel Falcao, que arrancó la temporada a toda máquina con el Mónaco y ya suma siete goles en cuatro partidos en la liga francesa.



"Venezuela ante Colombia siempre se juega la vida, pero mentalmente estamos preparados para buscar la victoria", dijo el volante Juan Guillermo Cuadrado, que marcó un gol por la Juventus el fin de semana pasado en la Serie A italiana.



La Vinotinto, en cambio, ya piensa en el próximo ciclo del Mundial de 2022 en Catar, y su técnico Rafael Dudamel convocó a siete jugadores de la selección que este año logró el subcampeonato del Mundial Sub20 en Corea del Sur.

