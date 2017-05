Conmebol valoró al ceviche por encima del fútbol peruano en comercial ¡Increíble! [VIDEO]

Conmebol publicó a través de sus redes sociales un comercial promocional del fútbol de Sudamérica y generó diversas reacciones en las redes sociales.



Sin duda, aparecieron Diego Maradona, Pelé, James Rodríguez, Pibe Valderrama y Lionel Messi. El enfoque fue valorar el aporte del fútbol al mundo entero.



"Nuestro pequeños han llegado a ser enormes", cita el spot de la Conmebol. "Vimos nacer al Rey (Pelé) y al 'Dios' del fútbol en el mismo continente. Fuimos nosotros los que le dimos un significado al número 10", prosigue el contenido audiovisual.



"El mundo se aprende nuestros nombres y apellidos. Conquistamos Europa. Como no creer si los sudamericanos comos capaces de los lograr cosas grandes", indica el video, en el momento que aparece la imagen de un chef y el ceviche peruano.



Ello, tuvo reacciones diversas en las redes sociales. "Cuando el ceviche es la mejor participación de Perú en un video de fútbol", "Representamos al ceviche", "Salió el ceviche y ningun jugador peruano, solo el 'Chorri'" y "Solo sale el 'Chorri', son algunos de las opiniones.



Si bien es cierto sale el 'Chorri' Palacios, las quejas pasaban por que no se recordó a grandes talentos como César Cueto o Teófilo Cubillas. Incluso, entre los momentos exitosos pudo estar los títulos internacionales de Cienciano. Pues no, se valoró el ceviche. ¡Algo es algo!

