Copa Confederaciones: Día hora canal Guía Tv de las semifinales del torneo

Copa Confederaciones: El próximo miércoles y jueves se disputarán las dos semifinales del torneo. Portugal, México, Chile y Alemania sueñan con alcanzar el título del torneo de la FIFA.



Portugal accedió a las semifinales desde el primer lugar del Grupo A, junto a México, segundo por diferencia de goles. Rusia el anfitrión fue eliminado.



Alemania se quedó con el liderato del Grupo B y avanzó a la instancia previa a la final. Chile con lo justo eliminó a Australia y accedió a la siguiente ronda.

Partidos y programación de las semifinales de la Copa Confederaciones:



Semifinales



Miércoles 28 de junio



Portugal vs. Chile (1:00 p.m.)

Estadio Kazán Arena



Jueves 29 de junio



Alemania vs. México (1:00 p.m.)

Estadio Olímpico de Sochi



Definición del tercer puesto:



Domingo 2 de julio



Perdedores de las semifinales (7:00 a.m.)

Estadio del Spartak de Moscú



Final:



Domingo 2 de julio



Ganadores de las semifinales (1:00 p.m.)

Estadio de San Petersburgo.

