Copa Libertadores: Conoce los rivales de los clubes peruanos tras sorteo

Copa Libertadores 2017: Un total de 47 clubes de 10 países ya conocen a sus rivales tras el sorteo de los grupos del torneo, en la primera edición con formato anual tras la reforma realizada por la Conmebol.

Estos son los partidos de la Copa Libertadores:



Fase 1:

Tres llaves con partidos de ida y vuelta (23 y 27 enero)



Llave 1: Universitario (BOL) vs. Wanderers (URU)

Llave 2: Municipal (PER) vs. Independiente del Valle (ECU)

Llave 3: Táchira (VEN) vs. Capiatá (PAR)



Fase II

Ocho llaves con partidos ida (31 de enero, 1-2 de Febrero) y vuelta ( 7, 8 y 9 de febrero).



Llave 1: Atlético Paranaense (BRA) vs Millonarios (COL)

Llave 2: Botafogo (BRA) vs Colo Colo (CHI)

Llave 3: Cerro (URU) vs Unión Española (CHI)

Llave 4: Carabobo (VEN) vs Junior (COL)

Llave 5: Atlético Tucuman (ARG) vs El Nacional (ECU)

Llave 6: Ganador llave 1 vs The Strongest (BOL)

Llave 7: Ganador llave 2 vs Olimpia (PAR)

Llave 8: Ganador llave 3 vs. Universitario (PER)



Fase 3

Cuatro llaves con partidos de ida (14-16 de febrero) y vuelta (21-23 de febrero).

Ocho equipos ganadores de las llaves de la fase 2.



Fase de grupos

Se conformarán ocho grupos, de cuatro equipos cada uno y jugarán partidos todos contra todos. (Entre el 7 de marzo y el 25 de mayo)



Grupo 1:

​Atlético Nacional (ARG), Estudiantes (ARG), Barcelona (ECU), Ganador llave 2-fase3



Grupo 2:

Santos (BRA), Independiente de Santa Fe (COL), Sporting Cristal (PER) y Ganador llave 3-fase3



Grupo 3:

River Plate (ARG), Emelec (ECU), Independiente de Medellín (COL), Melgar (PER).



Grupo 4:

San Lorenzo (ARG), U. Católica (CHI), Flamengo (BRA), Ganador llave 1-fase3



Grupo 5:

Peñarol (URU), Palmeiras (BRA), Jorge Wilstermann (BOL), Ganador llave 4-fase3



Grupo 6:

Atlético Mineiro (BRA), Libertad (PAR), Godoy Cruz (ARG), Sport Boys (BOL).



Grupo 7:

Nacional (URU), Chapecoense (BRA), Lanus (ARG), Zulia (VEN)



Grupo 8:

Gremio (BRA), Guaraní (PAR), Zamora (VEN), Deportivo Iquique (CHI)

Entrega de la Copa Sudamericana 2016 a Chapecoense https://t.co/geHqvGHQHf — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 22 de diciembre de 2016



Octavos de final:

Partidos de ida: julio 4, 5 y 6 de julio | Partidos de vuelta: agosto 8, 9 y 10



Cuartos de final: Partidos de ida: septiembre 12, 13 y 14 | Partidos de vuelta: septiembre 19, 20 y 21



Semifinales: Partidos de ida: octubre 25 y 25 | Partidos de vuelta: noviembre 1 y 2



Final: 22 y 29 de noviembre.

La Copa Libertadores, que hasta ahora se jugaba en el primer semestre del año, tendrá en su próxima edición un calendario desde finales de enero hasta noviembre. En ese sentido, el mayor torneo continental de clubes se presentará en la sede de la Conmebol.



Los 47 equipos clasificados a la Copa Libertadores 2017:



Atlético Nacional, campeón Copa Libertadores 2016 (fase de grupos)

Chapecoense, campeón Copa Sudamericana 2016 (fase de grupos)



Argentina:

1-Lanús (fase de grupos)

2- San Lorenzo (fase de grupos)

3- Estudiantes (fase de grupos)

4- Godoy Cruz (fase de grupos)

5- River Plate (fase de grupos)

6- Atlético Tucumán (segunda fase)



Brasil:

1-Palmeiras (fase de grupos)

2- Gremio (fase de grupos)

3- Santos (fase de grupos)

4- Flamengo (fase de grupos)

5- Atlético Mineiro (fase de grupos)

6- Botafogo (segunda fase)

7- Atlético Paranaense (segunda fase)



Bolivia:

1- Sport Boys (fase de grupos)

2- Jorge Wilstermann (fase de grupos)

3- The Strongest (segunda fase)

4- Universitario de Sucre (primera fase)



Chile:

1- Universidad Católica (fase de grupos)

2- Iquique (fase de grupos)

3- Colo Colo (segunda fase)

4- Unión Española (segunda fase)



Colombia:

1- Independiente Medellín (fase de grupos)

2- Independiente Santa Fe (fase de grupos)

3- Millonarios (segunda fase)

4- Junior (segunda fase)



Ecuador:

1-Barcelona (fase de grupos)

2-Emelec (fase de grupos)

3- El Nacional (segunda fase)

4- Independiente del Valle (primera fase)



Perú:

1- Sporting Cristal (fase de grupos)

2- Melgar (fase de grupos)

3- Universitario (segunda fase)

4- Deportivo Municipal (primera fase)



Paraguay:

1- Libertad (fase de grupos)

2- Guaraní (fase de grupos)

3- Olimpia (segunda fase)

4- Deportivo Capiatá (primera fase)



Uruguay:

1- Peñarol (fase de grupos)

2- Nacional (fase de grupos)

3- Cerro (segunda fase)

4- Wanderers (primera fase)



Venezuela:

1- Zamora (fase de grupos)

2- Zulia (fase de grupos)

3- Carabobo (segunda fase)

4- Deportivo Táchira (primera fase)