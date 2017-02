Copa Sudamericana: El torneo de la Conmebol arrancará esta semana con la disputa de 11 partidos, entre los que destaca el debut de los equipos peruanos Alianza Lima, Juan Aurich, Comerciantes Unidos y Sport Huancayo.



La Copa Sudamericana, que dará comienzo este martes y se prolongará hasta el 13 de diciembre con la participación de 54 equipos de la región, vivirá hasta el jueves la ida de su primera fase con 22 escuadras.



Las otras 22 debutarán dentro de un mes, a partir del 4 de abril. Los 10 restantes provendrán de la Copa Libertadores: el paraguayo Olimpia y el colombiano Junior como los dos mejores perdedores de la tercera fase clasificatoria y los ocho terceros de la fase de grupos. Las revanchas de estos encuentros se disputarán dentro de tres meses, del 30 de mayo al 1 de junio.



Juan Aurich, Comerciantes Unidos y Sport Huancayo harán su debut entre el martes y miércoles. Mientras que el de Alianza Lima será en abril ante el poderoso Independiente de Avellaneda.



Los cutervinos visitan a Boston River en Montevideo. El club boliviano Nacional Potosí recibe a Sport Huanacayo y el cuadro chiclayano recibe a Arsenal de Argentina.



Día, hora y canal del debut de los equipos peruanos en la Copa Sudamericana:



Boston River (URU) vs. Comerciantes Unidos (Martes 5:15 p.m.)

Nacional Potosí (BOL) vs. Sport Huancayo (Miércoles 5:15 p.m.

Juan Aurich vs. Arsenal (ARG) (Jueves 4:00 p.m.)

Independiente (ARG) vs. Alianza Lima (4 abril | 6:45 p.m.)



Partidos de la primera fecha de la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2017:



Martes 28 de Febrero:



O'Higgins (CHI) - Fuerza Amarilla (ECU)

LDU Quito (ECU) - Defensor Sporting (URU)

Deportivo Cali (COL) - Sportivo Luqueño (PAR)



Miércoles 1 de Marzo:



Deportivo Anzoátegui (VEN) - Huracán (ARG)

Palestino (CHI) - Atlético Venezuela (VEN)

Racing Club (ARG) - Rionegro Águilas (COL)



Jueves 2 de Marzo:



Cerro Porteño (PAR) - Caracas (VEN)

Deportes Tolima (COL) - Bolívar (BOL)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.