Cristian Benavente ama al Perú: Este gesto lo dice todo

El atacante Cristian Benavente celebró la clasificación de su equipo Sporting Charleroi a los Play Off final por el título de la Primera División de Bélgica.



Cristian Benavente y su club Sporting Charleroi consiguieron un empate ante 0-0 ante Lokeren y con eso bastó para llegar a la liguilla final del torneo desde el sexto lugar de la tabla. Los Play Offs definen al campeón, los cupos a la Champions League y Europa League.



Pero el hecho que marcó la jornada fue el cariño por el Perú que tiene el 'Chaval', quien no tuvo mejor idea que acercarse a los hinchas que portaban una banderola blanquirroja y su foto.



Cristian Benavente no fue considerado para la presente convocatoria de Perú para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 ante Venezuela y Uruguay.

