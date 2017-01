Cristiano Ronaldo: ¿Elogio o menosprecio? La polémica frase sobre su talento

Adalberto Peñaranda, del Málaga, tuvo una frase desafortunada sobre el atacante de Real Madrid Cristiano Ronaldo y generó la polémica en referencia al talento del portugués.



¿Elogio o menosprecio? Adalberto Peñaranda soltó una frase que que se podría interpretar de forma negativa. Por lo menos, al parecer no se expresó con claridad sobre Cristiano Ronaldo.



"Cristiano Ronaldo es un ejemplo para los futbolistas que quieren triunfar y no tienen talento”, afirmó el jugador de Venezuela.



Si intentó hacer un elogio, al parecer le salió muy mal. Sus declaraciones fueron difundidas masivamente en los medios de comunicación y desató la controversia.



Luego, intentó enmendarse y dijo que "Cristiano es un gran jugador, de los mejores", pero al mismo tiempo dejó en claro que Neymar es su jugador facorito por encima de CR7. "Yo me fijo más en Neymar".



Precisamente, Málaga de Peñaranda se enfrentó a Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Al final los merengues vencieron 2-1. ¡CR7 tuvo su revancha!

Mira los goles y resuman del triunfo de Real Madrid sobre al Málaga:

