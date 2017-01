Cristiano Ronaldo: "Me hubiese gustado que Lionel Messi y el Barcelona estén aquí"

Cristiano Ronaldo se llevó el premio The Best de la FIFA con justo merecimiento, al imponerse a Lionel Messi y Antoine Griezmann. Precisamente en su discurso 'CR7' recordó a Messi y a los jugadores del Barcelona, quienes no acudieron a la ceremonia.



"Fue un año magnifico en lo personal y en lo colectivo. Jamás podre olvidar este año," manifestó Cristiano Ronaldo al iniciar su discurso. Luego tuvo unas palabras para Messi y el Barcelona.



"Los premios hablan por sí mismo, me hubiese gustado que Messi estuviese aquí hoy, y también todos los jugadores del Barcelona. No están por el partido del Copa (del Rey) del miércoles", manifestó 'CR7.'



Ronaldo consideró que es compresible que el Barcelona no haya acudido a la premiación, debido a su preparación para enfrentar al Athletic de Bilbao por la Copa del Rey, este miércoles.