Cristiano Ronaldo no para de recibir premios, cuando sola faltan algunos días para que termine el año con un nuevo trofeo se suma a su vitrina para hacer inolvidable este 2016 al jugador estrella del Real Madrid.



Cristiano Ronaldo fue elegido como el Mejor Deportista Europeo del año. La elección fue realizada por la agencia polaca PAP, que a grupo a otras 27 en el Viejo Continente.



Cristiano Ronaldo se impuso a un peso pesado como es el hoy número uno del ATP el tenista escocés Andy Murray. Campeón de Wimbledon el torneo más importante del circuito, además de otros títulos grandes de ATP.



Entre los méritos que se destacó para elegir a ‘CR7’ es que llevó al Real Madrid a ganar su Undécima Champions League y a la Selección de Portugal a coronarse por primera vez en la Eurocopa.



Es por esto que a Ronaldo ya lo ponen como ganador del premio The Best de la FIFA.