Cristiano Ronaldo prefiere regresar al Manchester United

Cristiano Ronaldo ha despertado todo tipo de especulaciones tras conocerse su intención de dejar el Real Madrid y ahora su futuro profesional estaría nuevamente en el Manchester United, según el medio Sky.



El entorno de Cristiano Ronaldo habría revelado hace unos días la decisión de dejar al cuadro español. La última información, según la misma fuente, es que CR7 quiere y preferiría volver al Manchester United.



Cristiano Ronaldo alcanzó el estrellato en Manchester United y luego fue transferido por 80 millones de euros al Real Madrid en el 2009. No obstante, el jugador todavía no ha aclarado el panorama y los 'Diablos Rojos' no han adelantado acciones para su retorno.



Todo cambió desde que Cristiano Ronaldo fue acusado de evasión de impuestos por un monto de 14.7 millones de euros al fisco español. Eso sí, la ficha de CR7 es costosa por la clausula de rescisión y por su alto salario.

El PSG de Francia es otro de los clubes que podría pagar una cuantiosa suma de dinero. Además de Milan, la liga de China parece ser la opción que menos le atrae al portugés debido a que desea seguir compitiendo en la elite del fútbol.



En este momento Cristiano Ronaldo disputa con Portugal la Copa Confederaciones. El último partido no fue el mejor para el atacante y su selección igualó 2-2 con México.

