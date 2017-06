Cristiano Ronaldo lanzó horroroso tiro libre pero el 'Tanke' Arias lo 'perdona' con esta frase [VIDEO]

Cristiano Ronaldo esperaba mejor suerte con el tiro libre que lanzó durante el partido entre Chile y Portugal por la Copa Confederaciones. Pero la reacción del periodista Jesús 'Tanke' Arias fue muy peculiar.



El portugués Cristiano Ronaldo mandó el tiro libre por las nubes, muy lejos del arco del chileno Claudio Bravo y el 'Tanke', narrador del encuentro, reaccionó con clemencia. Evitó su frase "estaba solo... oye".



Tras el disparo de Cristiano Ronaldo, el 'Tanke' mencionó "A ti, sí a ti, no te voy a decir nada. Todos los camarógrafos me dicen dile. Pero ¿que le voy a decir? ¡abusivo!", dijo.



"'Tanke' (Cristiano Ronaldo) hace lo que tiene que hacer. Tira la pelota por encima de la barrera. Pero la pelota no llegó a bajar", complementó el periodista Gustavo Barnechea en la transmisión de Latina.

