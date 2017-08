Cristiano Ronaldo troleó a Gianluigi Buffon en plena ceremonia de la UEFA y dio la vuelta al mundo [VIDEO]

Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, le hizo una sensacional broma al arquero Gianluigi Buffon de la Juventus en plena ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Champions League, en la que también se distinguió a CR7 como el mejor jugador de Europa y mejor delantero.



Cristiano Ronaldo troléo sin reparos a Gianluigi Buffon tras ser consultado sobre su gol favorito en la Champions League. "¿Mi preferido? El último que le marqué a este viejo", dijo el portugués señalando al portero italiano en medio de las risas de todo el auditorio.



Cristiano Ronaldo hizo referencia a los dos goles que le anotó a Gianluigi Buffon en el triunfo 4-1 de Real Madrid ante Juventus, que sirvió para ganar el título de la Champions League.



Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador de la UEFA en la temporada 2016-2017, anunció este jueves en Mónaco la confederación europea, situándose en una excelente posición para ganar su quinto Balón de Oro e igualar a su gran rival Lionel Messi.



Precisamente la estrella del Barcelona y el portero de la Juventus Gianluigi Buffon, presentes en Mónaco, fueron los finalistas a los que derrotó Cristiano Ronaldo en una votación entre periodistas de las 55 federaciones nacionales de la UEFA.

Cristiano Ronaldo troleó a Gianluigi Buffon

"Son los mismos objetivos todos los años, afrontar los mismos desafíos, ganar todo si es posible, clasificarme para el Mundial con mi selección... Este trofeo me da la motivación para continuar trabajando duro y no bajar nunca los brazos", declaró Cristiano Ronaldo tras recibir el trofeo.



Cristiano Ronaldo, que ya fue mejor jugador de la temporada europea en los cursos 2013-2014 y 2015-2016, fue recompensado por su última temporada, en la que ganó por tercera vez en cuatro años la Liga de Campeones, siendo su máximo goleador con 12 tantos, dos en la final ante la Juventus (4-1), para un total de 106 en la competición.



"Es increíble conseguir 100 goles en Champions League, para mí es un sueño. Juego en el Madrid, el mejor club del mundo, y tengo la oportunidad de jugar al más alto nivel constantemente y disfrutar... Me siento afortunado y feliz de estar aquí un año más", añadió el portugués.



Además engordó su palmarés con la Liga, tras cuatro años sin ganarla, la Supercopa de Europa 2016 y el Mundial de Clubes 2016.

"Obviamente es un reconocimiento a una temporada maravillosa, el hecho de recibir el premio mejor jugador de la competición", dijo el director de relaciones institucionales del club blanco Emilio Butragueño, presente en el sorteo.



"Fue sin duda el jugador más decisivo, marcar 5 goles en los cuartos, 3 en las semis y 2 en la final su contribución fue fuera de lo normal en el máximo nivel", añadió.



Cristiano Ronaldo marcó 5 tantos contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final (6-3 en el global), 3 en las semifinales contra Atlético de Madrid (4-2 en el global) y un doblete en la final contra la Juventus (4-1).



"No sé si hay un precedente de un jugador que en las tres eliminatorias marca tantos goles, y goles con los que ganamos el título", subrayó Butragueño.



Además de Cristiano Ronaldo, su compañero y capitán del Real Madrid Sergio Ramos fue elegido mejor defensa de la UEFA y el croata Luka Modric, también del equipo blanco, mejor centrocampista.



El trofeo al mejor arquero se lo llevó el legendario Buffon, de 39 años, que todavía busca ganar la Liga de Campeones tras quedarse varias veces a las puertas.



En categoría femenina Lieke Martens, campeona de la Eurocopa 2017 con Holanda y reciente fichaje del Barcelona, fue elegida mejor jugadora de la UEFA.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.