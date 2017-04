Cruz Azul eliminado de la liguilla mexicana y se burlan del equipo con los peores memes [FOTOS]

El volante argentino Cristian Gabriel Esparza anotó este domingo el gol de último minuto con el que el Puebla derrotó por 2-1 al Cruz Azul, del español Paco Jémez, en el cierre de la decimocuarta jornada del Clausura mexicano. Tras la derrota, los usuarios en redes sociales se burlaron del equipo azul con crueles memes que en esta galería te compartimos



Fue la sexta derrota en 14 partidos para el Cruz Azul y con ella se despidió de la liguilla por el título, que disputan los ocho primeros tras la regular del torneo, y en la próxima temporada estará entre el pelotón de equipos que disputen el descenso.



El Cruz Azul abrió el marcador al minuto cinco con tanto del mexicano Rafael Baca a pase del ecuatoriano Ángel Mena y también anotó el tanto del empate con gol en propia meta del defensa Julio César Domínguez al 57 y Esparza firmó la remontada del Puebla al 90+3.

El Cruz Azul controló el partido y generó varias ocasiones de gol, pero no fue capaz de aumentar el marcador y la derrota lo dejó en la decimoquinta posición con 14 unidades de 42 posibles.



El Cruz Azul sumó su sexto torneo sin avanzar a la liguilla y no es campeón desde el Torneo Invierno 1997.



Con el triunfo, el Puebla llegó a 13 unidades, pero no dejó el último lugar de la clasificación de 18 equipos ya que por un punto lo anteceden Necaxa y Chiapas, en ese orden.

El equipo de paraguayo José Saturnino Cardozo dio un paso firme en busca de su salvación ya que sigue adelante del Morelia, Chiapas y Veracruz, equipos implicados en el descenso y que en ese orden ocupa los último lugares en la tabla de cocientes que determina al equipo que perderá la categoría al final del torneo.