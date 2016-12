Deportivo Municipal vs Independiente del Valle: ¿Cuándo juegan por la Copa Libertadores?

Deportivo Municipal ya conoce a su rival de la primera fase de la Copa Libertadores 2017 tras el sorteo realizado en la sede de la Conmebol de Asunción.



Deportivo Municipal enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador en la etapa inicial de la Copa Libertadores. Los ediles se ubicaron en una de las seis llaves que otorgarán tres cupos a la segunda fase.



Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle: La llave se definirá en partidos de ida y vuelta. El debut de Municipal será el lunes 23 de enero, y la revancha el siguiente 27.



En la fase 2 de la Copa Libertadores los esperan: Olimpia (PAR), Colo Colo (CHI), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Unión Española (CHI), Junior (COL), Millonarios (COL) y El Nacional (ECU), Atlético Paranaense (BRA), Botafogo (BRA), Cerro (URU), Carabobo (VEN), Atlético Tucumán (ARG).



​Deportivo Municipal jugará la Copa Libertadores 2017 luego de 35 años. Los ediles disputaron por última vez este torneo en 1982, junto a Melgar. Los clubes peruanos enfrentaron a Olimpia y Sol de América.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.