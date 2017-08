Diego Maradona fue protagonista de un peculiar comercial para una cerveza de Holanda, que incluso se influenció con la música de un video en el que el argentino hacía juegos de la época de jugador del Napoli de Italia.



El spot de Diego Maradona muestra que no ha perdido la habilidad con el balón mientras hace 'dominaditas' y dispara contra botellas de cerveza colocadas sobre el césped de un estadio.



El video podría ser uno más en los que ha participado Diego Maradona, no obstante, se puso énfasis en la similitud de otro famoso contenido audiovisual que fue acompañado con el single Life is life, del grupo Opus de los 80'.



El video fue compartido en la cuenta de Facebook de Diego Maradona y los comentarios fueron diversos. Sea como sea, añoramos las gambetas del jugador argentino, dentro del campo de juego.

Diego Maradona: Calidad vigente, jugueteos y sonrisas en peculiar comercial [VIDEO]

Actualmente, Diego Maradona es técnico del equipo Al-Fujairah de Emitaros Árabes, que se prepara para el inicio de la temporada 2017-2018.

Diego Maradona deja atrás la polémica por sus palabras de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y se enfoca a lo deportivo. Esas expresiones recibieron el rechazo a nivel internacional de personajes ligados al fútbol.

"Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos.Vivan los venezolanos de pura cepa, no los venezolanos interesados e involucrados con la derecha", citó Maradona en su cuenta de Facebook.

