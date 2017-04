Diego Maradona: Expareja Verónica Ojeda reveló fantasías sexuales del 'Pelusa'

Verónica Ojeda expareja de Diego Maradona se mandó con todo y reveló detalles íntimos de su relación. No tuvo reparos en contar la fantasía sexual del 'Pelusa'.



Verónica Ojeda y Diego Maradona tuvieron una relación sentimental por ocho años y producto de ella, nació el menor de los hijos del argentino: Diego Fernando. Pese a que ambos no se puede ni ver, el exfutbolista recibió elogios impensados.



"Sexualmente hasta el momento, nadie lo superó. Diego Maradona fue el mejor hombre que pasó sexualmente por mi vida y él dice lo mismo de mí, teníamos muy buena piel, nadie lo superó. La mejor noche de mi vida fue con Maradona, estábamos en el Caribe, en una playa desierta que podías ir sólo en barco. El amor de mi vida es Maradona, siempre lo dije", reveló la profesora de gimnasia sobre el '10'.



Pero no todo quedó allí. Verónica Ojeda tenía más que contar. "Tuve relaciones con Diego en una pileta en un fiesta en Colombia que estaba lleno de gente. Y él me pedía que me disfrace de mujer policía, le gustan los disfraces. El sexo oral del 1 al 10, le pongo un 8",, prosiguió Ojeda en declaraciones a Radio Urbana de Argentina.



En la actualidad Diego Maradona tiene una relación con Rocío Oliva. Por su parte, se dice que Verónica Ojeda esta saliendo con un empresario argentino sobrino del millonario Eduardo Eurnekián.