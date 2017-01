Diego Maradona reveló que la FIFA evalúa desafiliar al fútbol argentino [VIDEO]

Diego Maradona se reunirá en Suiza con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para abordar la crisis en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que corre riesgo de ser desafiliada, según dijo al diario deportivo Olé.



"El 9 de enero voy a hablar otra vez con Gianni Infantino, quien en Dubai me dijo que está muy caliente (furioso) con todo este asunto", dijo Diego Maradona en un reportaje publicado el medio argentino Olé.



La AFA está intervenida por una Comisión Normalizadora de la FIFA y sumergida en una crisis institucional y económica en medio de una disputa de poderes entre el gobierno, los clubes grandes y los chicos, con amenaza de huelga, una situación que colmó la paciencia de la FIFA.



"Si tiene que desafiliar a Argentina, a Gianni Infantino no le va a temblar el pulso", adviritó Diego Maradona para quien el presidente de la FIFA "tiene los huevos rotos" con la crisis en la AFA.

El fútbol argentino "hoy está en la puerta de quedar afuera de toda competencia mundial, la cosa pinta muy mal", aseguró el Diego Maradona extécnico de la selección argentina y campeón en 1986.



Diego Maradona confió que Infantino reprueba la actuación de la Comisión Normalizadora al frente de la AFA.



"Me dijo que (Primo) Corvaro (enviado de la FIFA) se equivocó en elegir a la gente que puso. Y tuvieron influencia Fernando Marín (responsable de Fútbol para Todos) y el presidente argentino Mauricio Macri quienes hicieron una Comisión 'Desorganizadora' que no entiende nada", dijo.



Armando Pérez, dirigente del club Belgrano, preside la Comisión. Viene de padecer una trombosis pulmonar que lo obligó a dejarla en manos del abogado vinculado a Boca, Javier Medín, cercano a Macri. "No creo en el problema pulmonar de Pérez, creo en otros problemas que puede tener", sumó intrigas Maradona.



Detrás de la crisis está la discusión por el 'Fútbol para Todos' un programa por el cual el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) compró derechos de transmisión del fútbol para televisación gratuita. Macri anunció su final.



La Comisión Normalizadora tiene mandato hasta el 30 de junio. Los clubes pequeños convocados en la agrupación "Ascenso Unido" buscan celebrar elecciones con urgencia.



Claudio 'Chiqui' Tapia, referente de Ascenso Unido, sumó el apoyo de 50 presidentes de clubes para convocar a asamblea extraordinaria el 15 de febrero de la que podría elegirse el nuevo presidente.



Varios buscan presidir la AFA, entre ellos Marcelo Tinelli, popular animador de TV, dirigente de San Lorenzo y candidato de los clubes de mayor peso con excepción de Boca (club que presidió Macri entre 1995 y 2007), donde Daniel Angelici, su máximo dirigente, también quiere el cargo.



Consultado sobre a quién dará su apoyo Maradona repondió: "A mí me vino a ver sólo Chiqui Tapia. Y el que va a decidir en la FIFA por Argentina voy a ser yo. Ya me lo aclaró Infantino".

