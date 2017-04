Diego Maradona habló de todo: Sampaoli, Messi, la AFA y desea volver a dirigir a Argentina

Diego Maradona declaró hoy que tiene ganas de volver a dirigir a la selección argentina de cara al Mundial de Rusia 2018, como hizo en el de Sudáfrica hace siete años.



"Sigo siendo argentino y voy a morir argentino. No es que me esté ofreciendo. Estoy diciendo que el director técnico dentro mío no murió y el perfume del pasto me sigue atrayendo tanto como una mujer bonita", admitió Diego Maradona en una entrevista con radio Rivadavia.



Diego Maradona como seleccionador, Argentina llegó hasta cuartos de final en el Mundial de 2010, ronda en la que fue despachada por Alemania con una goleada por 4-0.



Respecto a las negociaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el entrenador del Sevilla, su compatriota Jorge Sampaoli, para que se haga cargo de la selección tras el cese de Edgardo Bauza, el exfutbolista fue claro:



"No sé... no sé... Está muy inflada la cosa de Sampaoli. En Chile estaba haciendo una carrera bárbara. Lo del Sevilla no termina de romper (engranar) y me parece que Sampaoli es de los candidatos pero no creo que sea el justo", remarcó Diego Maradona.



Diego Maradona advirtió que para él, Jorge Sampaoli no tiene la sensibilidad para hacer una "limpieza" en la Albiceleste, como lo sugieren un gran sector de la prensa y de los propios argentinos.



"Se habla mucho de la limpieza en la selección argentina y Jorge Sampaoli no creo que tenga el 'feeling' y el contacto con los jugadores como para hacerlo".

[SELECCIONADOS] Mirá el gol de Ángel Di María en la victoria del @PSG_inside ante el Montpellier. pic.twitter.com/2wjPrxO7ms — Selección Argentina (@Argentina) 24 de abril de 2017

"Estamos jodidos sin (Lionel) Messi, pero el jugador argentino siempre tiene un plus y confío en eso", aseguró Diego Maradona sobre la sanción de cuatro partidos que la FIFA impuso al delantero del Barcelona, tras insultar supuestamente a un árbitro durante el juego que enfrentó a la Albiceleste con Chile en marzo.



Interrogado sobre la actual situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Diego Maradona opinó que "hay que meterle una granada y hacerla toda nueva" y agregó que hay que "correr (echar) a los corruptos".



"Tenemos que darnos un baño de humildad y de transparencia para volver a ser una potencia mundial. Hace mucho que no vemos un jugador que tire un caño y un sombrero en la selección. Eso es imperdonable", subrayó.

