Edison Flores: La verdad sobre su presente en Dinamarca y el préstamo a Universitario

Edison Flores, jugador de Aalborg de Dinamarca, fue vinculado con un posible retorno a Universitario de Deportes para la presente temporada. No obstante, la empresa que lo representa desmintió las diversas versiones.



La empresa que representa a Edison Flores, Agref, aclaró a través de un comunicado el pasado, presente y futuro del ex jugador de Universitario.



Sobre las especulaciones periodísticas de las supuestas motivaciones para que Edison Flores regrese a Universitario, Agref detalló lo siguiente:



Sobre su ausencia a los entrenamientos de Aalborg en Dinamarca: "El volante se encuentra con permiso por parte de su club para atender unos temas familiares".



¿Seguirá en Aalborg o se va a préstamo a Universitario?: "En los próximos días Edison Flores se reincorporará con normalidad a los entrenamientos del cuadro danés".



La ausencia de Edison Flores en último amistoso de su equipo: "Edison Flores no fue considerado en lista durante el último amistoso que disputó Aalborg frente al Hoffenheim ya que se encontraba con permiso del club".



¿Edison Flores no tiene continuidad en Aalborg?: "No fue considerado en los últimos cinco partidos oficiales debido a la lesión que venía arrastrando desde el 10 de noviembre del 2016, tras el cotejo ante Paraguay por las Eliminatorias Rusia 2018".

De esta manera, Agref aclaró que Edison Flores seguirá con el club Aalborg de la Primera División de Dinamarca.

