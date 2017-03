Eliminatorias Rusia 2018: Este jueves se inicia la fecha doble, 13 y 14, del torneo clasificatorio de la Conmebol. La selección peruana enfrentará a Venezuela en Maturín y Uruguay en Lima para mantenerse con chances.



Seis de los 18 puntos que quedan por disputar se juegan entre este jueves y el próximo martes. Es decir, algunas selecciones asegurarán un cupo al Mundial Rusia 2018 y otras quedarán fuera de la pelea. Tal es el caso de Perú, que se juega todo a nada.



Colombia enfrenta a Bolivia, virtualmente eliminado, con la premisa de ganar como local y de meterse entre los cinco primeros lugares. Otro duelo decisivo será el de Ecuador con Paraguay, ambos países con chances intactas para clasificar al certamen mundial.



Los partidos más atractivos de la fecha son: Argentina vs. Chile y Uruguay vs. Brasil. La albiceleste y la 'Roja' se juegan todas sus opciones. La Canarinha y los charrúas buscarán mantenerse entre el primer y segundo lugar, respectivamente.

Programación y Guía Tv de los partidos de la fecha 13:



Colombia vs. Bolivia (Movistar Tv CMD canal 3)

Estadio Metropolitano de Barranquilla | 03:30 p.m.



Paraguay vs. Ecuador (Movistar Tv canal 15 | Diferido 8:00 p.m.)

Estadio Defensores del Chaco | 06:00 p.m.



Uruguay vs. Brasil (Movistar Tv canal 15)

Estadio Centenario | 06:00 p.m.



Venezuela vs. Perú (Movistar Tv CMD canal 3)

Estadio Monumental de Maturín | 06:30 p.m.



Argentina vs. Chile (Movistar Tv CMD canal 3 | Diferido 10:00 p.m.)

Estadio Monumental de Buenos Aires | 06:30 p.m.



Programación de los partidos de la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Bolivia vs. Argentina (3:00 p.m.)

Ecuador vs. Colombia (4:00 p.m.)

Chile vs. Venezuela (5:00 p.m.)

Brasil vs. Paraguay (7:45 p.m.)

Perú vs. Uruguay (9:15 p.m.)

