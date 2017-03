Eliminatorias Rusia 2018: Tabla de goleadores del torneo

Eliminatorias Rusia 2018: Este jueves se inicia la fecha doble de las clasificatorias que corresponden a la jornada 13 y 14. Aquí repasamos la tabla de goleadores del certamen.



El uruguayo Edinson Cavani es el máximo goleador de la clasificación de artilleros. El delantero del PSG le sacó dos goles de ventaja al ecuatoriano Felipe Caicedo y el chileno Arturo Vidal.



No obstante sorprende que las máximas estrellas del Barcelona: Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez no figuren con el más alto registro de goles en las Eliminatorias Rusia 2018.

Clasificación de goleadores:



Con 8: Edinson Cavani (Uruguay).

Con 6: Felipe Caicedo (Ecuador) y Arturo Vidal (Chile).

Con 5: Gabriel Jesús (Brasil), Josef Martínez (Venezuela) y Alexis Sánchez (Chile).

Con 4: Neymar (Brasil), Enner Valencia (Ecuador), Darío Lezcano (Paraguay) y Eduardo Vargas (Chile).

Con 3: Lionel Messi (Argentina), Pablo Escobar (Bolivia), Edwin Cardona, Carlos Bacca y James Rodríguez (Colombia); Luis Suárez y Diego Godín (Uruguay); Willian y Renato Augusto (Brasil); Christian Cueva, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán (Perú) y Rómulo Otero (Venezuela)

Partidos de la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Jueves 23 de marzo



Colombia vs. Bolivia | (03:30 p.m.)

Paraguay vs. Ecuador | (06:00 p.m.)

Uruguay vs. Brasil | (06:00 p.m)

Venezuela vs. Perú | (06:30 p.m.)

Argentina vs. Chile | (06:30 p.m.)



Partidos de la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Martes 28 de marzo



Bolivia vs. Argentina | (3:00 p.m.)

Ecuador vs. Colombia | (4:00 p.m.)

Chile vs. Venezuela | (5:00 p.m.)

Brasil vs. Paraguay | (7:45 p.m.)

Perú vs. Uruguay | (9:15 p.m.)



