Eliminatorias Rusia 2018: Este jueves se inicia la fecha doble del torneo de Conmebol. Brasil es el líder de la tabla de posiciones y virtual clasificado al Mundial.



Brasil visita a Uruguay en Montevideo para darle el toque final a su cupo al Mundial de Rusia tras sumar 27 puntos. Mientras que los charrúas, desde el segundo lugar con 22 unidades, intentará sellar su pase directo al certamen del 2018.



El tercero de la tabla, Ecuador, llega a Asunción para poner en aprietos a Paraguay, que todavía pugna por la clasificación directa desde el puesto 7°. Por su parte Colombia abre la jornada contra Bolivia.



Argentina (5°) y Chile (6°) juegan el partido más atractivo de la fecha. Ambas selecciones disputan por estar entres los cuatro primeros lugares. Perú desde el octavo lugar, visita a Venezuela, último, en busca del triunfo que lo acerque a la zona de repechaje.



La tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018:

Eliminatorias Rusia 2018: Tabla de posiciones de fecha 13 y 14 Eliminatorias Rusia 2018: Tabla de posiciones.



Programación y los partidos de la fecha 13:



Jueves 23 de marzo



Colombia vs. Bolivia | 03:30 pm.

Paraguay vs. Ecuador | 06:00 pm.

Uruguay vs. Brasil | 06:00 pm

Venezuela vs. Perú | 06:30 pm.

Argentina vs. Chile | 06:30 pm.



Partidos de la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018:



Martes 28 de marzo



Bolivia vs. Argentina | (3:00 p.m.)

Ecuador vs. Colombia | (4:00 p.m.)

Chile vs. Venezuela | (5:00 p.m.)

Brasil vs. Paraguay | (7:45 p.m.)

Perú vs. Uruguay | (9:15 p.m.)

