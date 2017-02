El arquero de Deportivo Municipal, Erick Delgado, acusó al árbitro Eduardo Chirinos de insultarlo durante el partido con Alianza Lima (2-2) por la fecha 3 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017.



"No me acuerdo exactamente que me dijo. Pero fue cagón, tarado o cojudo de mierda. No sé que tanta cosa más. Esto es fútbol y no me voy a quejar de esas cosas. Imagínate que yo reaccione mal, perjudico a mi equipo, pero nadie dice nada del árbitro. Respetos guardan respetos", dijo el arquero de Deportivo Municipal sobre el incidente con el árbitro Eduardo Chirinos tras el duelo con Alianza Lima.



Sobre el empate obtenido en Matute ante Alianza Lima el golero edil dijo que espera que el juego del equipo mejore. "Nos está faltando. Nos estamos cohesionando. Es un equipo que recién se está formando y por ello vamos a tener errores", aseguró Delgado.



Deportivo Municipal se ubica en el cuarto lugar del Grupo B con 4 puntos. Los ediles enfrentarán este miércoles a UTC por el Torneo de Verano.

Mira los goles y resumen del empate 2-2 entre Alianza Lima y Deportivo Municipal:

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.