Erick Osores menospreció títulos de André Carrillo y Renato Tapia con esta terrible frase [VIDEO]

Erick Osores encendió la polémica con una terrible frase sobre el protagonismo de los peruano André Carrillo y Renato Tapia luego que consiguieran los títulos de sus respectivas ligas con Benfica y Feyenoord, respectivamente.



"No sé si André Carrillo y Renato Tapia están tan felices porque no han jugado lo que debían jugar. Son campeones secundarios lamentablemente, actores de reparto. Yo quisiera que sean campeones y protagonistas", afirmó Erick Osores.



Así se refirió Erick Osores en el programa televisivo Fútbol en América. No obstante, sus compañeros en la conducción, Gonzalo Núñez y Richar De La Piedra discreparon con sus apreciaciones.



"Ahora le vas a bajar la llanta al título. La semana le bajaste la llanta al título de Paolo Guerrero y Miguel Trauco", replicó Richard De La Piedra sobre el comentario de Osores.

