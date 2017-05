Ezequiel Pocho Lavezzi fue acusado de racismo en China por esta foto y tuvo que pedir disculpas

Ezequiel Lavezzi se disculpó con sus aficionados chinos por haber estirado sus ojos en una polémica fotografía que fue filtrada a través de las redes sociales, un gesto considerado por muchos ofensivo.



El delantero del China Fortune de Hebei, Pocho Lavezzi, dijo en un comunicado publicado en el blog del equipo que no tuvo la intención de ofender “y menos la intención de humillar a la persona de nacionalidad china" cuando la imagen fue tomada como parte de una sesión fotográfica oficial de pretemporada.



“Tengo mucha suerte de poder estar trabajando en este sitio, tengo muy buena relación con mis compañeros”, escribió el jugador en un comunicado publicado en chino y español. “Si esta foto le ha traído a los fans molestias y desconcierto, pido mil disculpas. He aprendido esta vez y prometo que no volverá a pasar”.



En un comunicado adicional, el club dijo que la foto nunca fue dada a conocer públicamente, exhibida ni usada para propósitos promocionales.

Ezequiel Lavezzi fue acusado de racismo en China por esta imagen

Pocho Lavezzi, de 32 años, se integró al Hebei el año pasado procedente del PSG como parte de la oleada de grandes contrataciones de equipos de la liga china. El Hebei es dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, ex técnico del Real Madrid y Manchester City, y en su plantel cuenta además con el delantero marfileño Gervinho.



Durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la selección de básquetbol de España generó controversia cuando el equipo completo aparece en materiales promocionales estirando sus ojos.

