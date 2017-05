FIFA: El escandaloso pacto antideportivo en Mundial de Corea que indigna al mundo [VIDEO]

Las selecciones de Italia y Japón fueron protagonistas de uno de los episodios más polémicos del fútbol. Ambos equipos clasificaban con el empate a los octavos de final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur de la FIFA y durante seis minutos simplemente no jugaron a nada.



Desde los 87 minutos y hasta seis minutos después los dos equipos optaron por no agredirse en lo más mínimo. No hubo marca y tampoco ataques de ninguno de los dos. El balón se trasladaba de un lado a otro de la defensa de Italia. Un pacto evidente y polémico respecto al Fair Play en el fútbol. Una conducta antideportiva, que ha dado vuelta al mundo, sobre todo por la temprana edad de los jugadores. Mira el video y opina.



El Grupo B, que arrancó con Uruguay ya clasificado, fue Italia la que obtuvo el pase a la siguiente fase. El conjunto uruguayo empató sin goles contra Sudáfrica, último del cuarteto.



El equipo italiano logró el punto que le llevaba a la clasificación. Japón, que consiguió equilibrar una desventaja de dos goles. Riccardo Orsolini, que marcó a los tres minutos, y Giuseppe Panico, que anotó a los siete, para Italia. Japón reaccionó y un doblete de Ritsu Doan estableció el empate.



Japón y Costa Rica lograron su pase a octavos de final como mejores terceros de la clasificación de la fase de grupos.

