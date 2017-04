Flamengo vs. Atlético Paranaense: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Libertadores

Flamengo vs. Atlético Paranaense: EN VIVO EN DIRECTO El Mengao visita al cuadro 'Furacao' este miércoles por la cuarta fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores. Flamengo requiere de un triunfo ante Paranaense para asegurar su pase a la siguiente ronda. (7:45 p.m. | Fox Sports 3)



Tras la amarga derrota 2-1 hace dos semanas en un Maracaná de fiesta, el Atlético Paranaense tratará de vengarse este miércoles del Flamengo robándole el liderato del 'Grupo de la muerte' en la Libertadores, en una noche en que el Mineiro tampoco puede fallar ante el Libertad paraguayo.



Sin embargo, los de Rio tienen el ánimo alto después de pasar a la final del torneo carioca y un numeroso grupo de seguidores despidió al 'Fla' como a un campeón -con bengalas, música y cánticos- en el aeropuerto antes de salir el lunes hacia Curitiba. Pero el Mengao no puede cantar victoria tan rápido.



Con dos partidos ganados y uno perdido, el Flamengo emprendió camino al sur como líder del grupo 4, pero se verá las caras con un 'Furacao' en confianza, que no pierde en casa desde agosto, y que también viene de clasificarse a la final de su torneo regional pero, sobre todo, que quiere estar en octavos de final del mayor torneo de clubes de América.



Este partido "es determinante para lo que nosotros queremos, que es la clasificación", dijo este martes el técnico del Paranaense, Paulo Autuori.



El 'Furacao' espera que su afición y el polémico césped artificial de su Arena da Baixada hagan su efecto pero, si quieren respirar tranquilos y no sufrir para garantizarse su boleto, los cariocas tienen la necesidad de llevarse las tres unidades, pese a no poder contar con su estrella Diego por lesión y ni con el colombiano Orlando Berrío, sancionado.

El peligro para el 'mengao' es que les sigue de cerca la Universidad Católica de Chile, a sólo un punto, y los paranaenses, a dos.



De hecho, el tenso cara a cara brasileño se dará ya sabiendo el resultado del encuentro de esta noche entre la Católica y el colista San Lorenzo argentino, donde los chilenos podrían asumir el liderato y dar un paso casi definitivo hacia la próxima ronda.



Autuori destacó el potencial del Flamengo, del que dijo que "tiene un grupo muy cualificado, que puede usar alternativas" y que el partido es "determinante" para la clasificación final.



"Decisivo no, es determinante en relación a la clasificación. No es decisivo porque el número de puntos en un grupo tan equilibrado como este no deberá ser muy alto para la clasificación. Pero sí que creo que es determinante. Existen momentos clave en todas las competiciones y creo que este, para ambos equipos, es un momento clave", resaltó el entrenador.



Así fue el triunfo de Flamengo ante Atlético Paranaense en la primer rueda del Grupo:

Paolo Guerrero se lució con este golazo ante Atlético Paranaense.

Atlético Paranaense espera valerse del apoyo de su 'torcida' y de la hierba artificial que hay en la Arena da Baixada, que han convertido su estadio en un feudo inexpugnable en el que hace siete meses que no pierde (13 victorias y siete empates).



Por su parte, el Flamengo busca una victoria con la que prácticamente aseguraría su presencia en los octavos de final. Para ello, el equipo carioca, el más popular de Brasil, necesita poner fin a seis años sin vencer a su rival a domicilio.



El conjunto carioca no podrá contar con su principal figura, el media punta Diego, baja por lesión, ni con el delantero colombiano Orlando Berrío, sancionado, mientras que el defensa argentino Alejandro Donatti será duda hasta última hora. Si finalmente no juega, Rafael Vaz ocuparía su puesto para formar pareja con Rever.



Ante la fuerza del equipo local en casa, el técnico, Zé Ricardo, debe salir con un once de contención con tres volantes (Márcio Araújo, Willian Arão y Rômulo), dando más libertad a Gabriel y Everton para servir balones a Guerrero, que debe jugar solo en punta.



Flamengo llega al partido con la moral cargada tras ganar ante el Botafogo por 2-1 este domingo en la semifinal del Campeonato Carioca, con dos goles de Guerrero.

Posibles alineaciones del Flamengo vs. Atlético Paranaense:



Atlético Paranaense: Weverton - Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley - Deivid, Rossetto, Lucho González, Nikao, Douglas Coutinho - Eduardo da Silva.



Flamengo: Alex Muralha - Pará, Donatti, Réver, Rene - Márcio Araújo, Willian Arão, Romulo - Gabriel, Guerrero, Everton.



