Flamengo vs. Atlético Paranaense: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Paolo Guerrero Miguel Trauco la Copa Libertadores

Flamengo vs. Atlético Paranaense: EN VIVO EN DIRECTO El Mengao recibe al cuadro Furacao hoy en el estadio Maracaná por la fecha 3 del Grupo 4 de la Copa Libertadores. Flamengo con Paolo Guerrero y Miguel Trauco buscan un triunfo para recuperar el liderato de la serie y encaminarse a la siguiente fase del torneo de Conmebol



Flamengo vs. Paranaense, que tendrán que improvisar sus equipos para superar sus respectivas bajas y sanciones, se medirán en un duelo decisivo.



Flamengo, dueño de casa y que vendió las 50.500 entradas que puso en venta para el partido, tendrá que superar la serie de cuatro empates que cedió en sus últimos compromisos para imponerse a un difícil Atlético Paranaense e intentar salir del tercer lugar en la clasificación del grupo.



Atlético Paranaense lidera el grupo junto con la U. Católica de Chile, con cuatro puntos cada uno, y Flamengo va tercero gracias a los tres puntos que cosechó en su victoria sobre el San Lorenzo argentino, que completa el grupo sin puntos.



Flamengo, que cayó por 1-0 en su visita a la U. Católica, tendrá que superar el desanimo que tomó cuenta de los jugadores tras el empate sin goles con el Vasco da Gama que los dejó por fuera de la final de la Copa Río.



Además, el técnico del Flamengo, Zé Roberto, tendrá que buscar sustitutos para el volante Rómulo y el centrocampista Everton, que se recuperan de lesiones y difícilmente podrán jugar, así como para el delantero colombiano Orlando Berrío, que tendrá que cumplir la primera de tres fechas de suspensión.

Ante la necesidad de cambiar el sistema táctico habitual por causa de las sustituciones, lo más probable es que Zé Roberto vuelva a probar un equipo con tres atacantes, con Paolo Guerrero en el centro y con Gabriel y el argentino Federico Mancuello en las puntas.



El técnico del Atlético Paranaense, Paulo Autuori, tiene aún más problemas para definir a su equipo titular.



Atlético Paranaense desembarcó sin los atacantes Felipe Gedoz y Pablo, que tendrán que cumplir una fecha de suspensión, y sin el volante Otavio y el centrocampista Carlos Alberto, que se recuperan de lesiones.



Carlos Alberto, principal creativo del Atlético Paranaense, no alcanzó a recuperarse a tiempo para el partido con el Flamengo pese a que Autuori esperó hasta último momento para incluirlo en la delegación.



Tanto Carlos Alberto como Otavio fueron bajas en el partido del domingo en que el Atlético Paranaense se impuso al Paraná Club y clasificó a las semifinales del torneo regional del estado de Paraná.



El delantero Grafite, aunque ya recuperado de la lesión que lo marginó de la titularidad, aún no está en las mejores condiciones pero puede ser una alternativa en el ataque.



Ante esas ausencias, lo más probable es que Autuori utilice en el centro de la cancha un trío de volantes compuesto por Matheus Rossetto, Deivid y el argentino Lucho González; aproveche a Nikao como jugador de enlace y deje aislado en la punta a Eduardo da Silva, con otro delantero menos adelantado que puede ser Grafite o Douglas Coutinho.



Ello no significa que el club paranaense pretenda jugar a defenderse en el mítico y mundialista Maracaná, según Nikao. "No vamos a marcar sino a jugar y esperamos alcanzar un buen resultado", afirmó.

Alineaciones probables del Flamengo vs. Atlético Paranaense:



Flamengo: Alex Muralha; Pará, Donatti, Réver, Miguel Trauco; Marcio Araújo, Willian Arao, Diego, Federico Mancuello o Gustavo Cuéllar; Gabriel y Paolo Guerrero.



Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan o José Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley; Deivid, Matheus Rossetto, Lucho González o João Pedro, Nikão; Douglas Coutinho o Grafite y Eduardo da Silva.

