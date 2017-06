Flamengo vs. Bahía: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Paolo Guerrero Miguel Trauco el Brasileirao

Flamengo vs. Bahía: EN VIVO EN DIRECTO El Mengao enfrenta a Bahía este domingo en el estadio Arena Fonte Nova del Salvador por la fecha 10 del Brasileirao. Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco, Flamengo buscará un triunfo ante Bahía para meterse en la pelea por el título. (4:30 p.m.)



Paolo Guerero y Miguel Trauco están convocados para el Flamengo vs. Bahía. El rojinegro brasileño buscará ratificar su recuperación tras vencer por 5-1 a Chapecoense en la jornada anterior con un triplete del 'Depredador'. (Mira sus goles aquí)



Flamengo ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones con 14 puntos, con una diferencia de nueve del líder Corinthians. Por su parte, Bahía se quedó con 10 unidades (15°).



El estratega de Flamengo, Ze Ricardo, no podrá contar con el zaguero Rever por lesión, que se suma a Juan suspendido. Por ello movería sus piezas en la defensa con Rafael Vaz y Rhodolfo, quienes acompañarán a Trauco.

Hoje foi dia de "batizar" o mais novo rubro-negro! Veja como foi na FlaTV: https://t.co/ow1NyFCVH7 pic.twitter.com/lUj2ETAI98 — Flamengo (@Flamengo) 24 de junio de 2017

Posibles alineaciones del Flamengo vs. Bahía:



Flamengo: Thiago, Rodinei, Rhodolfo, Rafael Vaz, Miguel Trauco, Márcio Araujo, Willian Arão, Diego; Éverton Ribeiro, Matheus Savio y Paolo Guerrero.



Bahía: Jean, Eduardo, Tiago Pagnussat, Rodrigo, Rene Vinicius, Pablo Armero, Allione, Zé Rafael, Feijao, Matheus Reis y Edigar Junio.

