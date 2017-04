Flamengo vs. Fluminense: EN VIVO EN DIRECTO El Mengao visita al 'Flu' este domingo en el estadio Kleber José de Andrade por la fecha 6 del Torneo Carioca que disputa la Copa Río. Flamengo convocó a Miguel Trauco para el clásico ante Fluminense (2:00 p.m. hora peruana) (4:00 p.m. hora brasileña)



Para el segundo clásico de la Copa Río, Flamengo busca un triunfo ante Fluminense para asegurar el primer lugar del Grupo B en el Torneo Carioca.



Para este compromiso el técnico de Flamengo Zé Ricardo no podrá contra con cuatro jugadores claves en su equipo por precaución de lesiones con miras al duelo por Copa Libertadores de mitad de semana.



El defensa Réver, los volantes Tómulo y Federico Mancuelo, además del peruano Paolo Guerrero no fueron convocados para el Flamengo vs. Fluminense. El 'Depredador' presentó agotamiento físico.

En todas las competiciones y partidos amistosos jugados, entre Flamengo vs. Fluminense, se han enfrentado en 398 oportunidades, con 144 victorias de Flamengo, 128 empates y 126 triunfos de Fluminense. El Mengao anotó 586 goles hasta la fecha, contra 535.



Junior y Jarbas, ambos ex jugadores de Flamengo, son los futbolistas con el mayor número de partidos Flamengo vs. Fluminense.

