Flamengo vs. San Lorenzo: EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco la Copa Libertadores

Flamengo vs. San Lorenzo: EN VIVO ONLINE El Mengao visita a los 'Cuervos' este miércoles en el estadio Pedro Bidegaín por la última fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores. Flamengo, líder, está obligado a no perder ante San Lorenzo para asegurar su boleto a los octavos de final del torneo de Conmebol. (7:45 p.m. | Fox Sports)



Flamengo vs. San Lorenzo será un partido clave para ambos equipos en una serie en la que en la última fecha cualquier de los cuatro equipos puede pasar a la siguiente fase o quedar eliminados.



En un cierre apasionante, los cuatro equipos que integran el grupo de la muerte llegan a la última jornada con posibilidades de clasificación.



Flamengo es líder con 9 puntos, seguido por San Lorenzo y el brasileño Atlético Paranaense con 7 (el argentino tiene mejor diferencia de gol, con -1 contra -2), mientras que la Universidad Católica de Chile cierra con 5.



Un empate le alcanzará a Flamengo para clasificar, pero no puede confiarse porque una derrota lo obligará a esperar el resultado del cruce entre Paranaense y la Católica, mientras que San Lorenzo se asegurará la clasificación con un triunfo, pero también podría llegar a avanzar con un empate si el otro cotejo del grupo termina igualado.

El último triunfo 3-1 de Flamengo ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores:

Flamengo 3-1 U. Católica: Goles y resumen

San Lorenzo llega revitalizado a este cruce a todo o nada, tras bordear una eliminación temprana al sumar apenas un punto en tres partidos, pero se recuperó con sendas victorias sobre Universidad Católica (2-1) y Paranaense (3-0),



Llega al duelo con el Flamengo con ansias de desquite luego del estrepitoso 0-4 que sufrió hace un par de meses en el Maracaná.



El equipo del entrenador uruguayo Diego Aguirre también se mantiene en la pelea por el título del campeonato local, ubicado en el segundo puesto a tres puntos del líder Boca, después de superar el sábado pasado a su clásico rival Huracán (1-0).



"Sabemos que Flamengo será un rival durísimo, pero confiamos en lograr el objetivo de pasar a los octavos de final. Siempre el partido más importante es el que se tiene por delante. Tenemos claro la manera en que debemos jugarlo. Flamengo tiene jugadores de gran porte físico, con buen juego aéreo, pero debemos encontrar la forma para vulnerarlos", analizó el delantero Nicolás Blandi.



La única variante prevista en el equipo local es el regreso en el mediocampo de Néstor Ortigoza, recuperado de una lesión muscular, en lugar de Juan Mercier.



De su lado, Flamengo ya desembarcó en Buenos Aires luego del empate 1-1 en el estreno en el 'Brasileirao' frente a Atlético Mineiro.

Flamengo vs. San Lorenzo: EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco la Copa Libertadores Flamengo vs. San Lorenzo: EN VIVO TV ONLINE EN DIRECTO Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco la Copa Libertadores

Flamengo viajó para este compromiso con varias bajas, entre ellos Diego y el zaguero argentino Alejandro Donatti, ambos por lesión, mientras que el lateral Pará está suspendido por acumulación de amonestaciones.



"San Lorenzo se recuperó de una situación muy difícil, terminaron últimos la primera vuelta y hoy pueden clasificarse incluso en primer lugar", admitió el entrenador del conjunto carioca, Zé Ricardo.



Según el DT, San Lorenzo es "diferente del que fue en el Maracaná. Sabemos que es un equipo muy fuerte, rápido, con tres organizadores de juego como Ortigoza, Mussis y Belluschi, y que juegan adelante con Cerutti, Blandi y Botta, con velocidad y calidad técnica", completó.



Antes da viagem para Buenos Aires, o Mengão treinou forte no Ninho do Urubu e a #FlaTV registrou tudo! Inscreva-se: https://t.co/ow1NyFlkix pic.twitter.com/R0aI51erjB — Flamengo (@Flamengo) 15 de mayo de 2017



Alineaciones probables del Flamengo vs. San Lorenzo:



Flamengo: Muralha - Rodinei, Rafael Vaz, Rever, Miguel Trauco - Márcio Araújo, Rómulo, William Arao, Matheus Sávio - Paolo Guerrero y Everton.



San Lorenzo: Nicolás Navarro - Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Gabriel Rojas - Franco Mussis y Néstor Ortigoza - Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi, Rubén Botta - Nicolás Blandi:



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.