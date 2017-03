Flamengo excluyó al argentino Federico Mancuello de la delegación que viajó a Santiago, en donde el miércoles visitará al Universidad Católica por la Copa Libertadores pero incluyó a los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco.



El goleador de Flamengo de la presente temporada Paolo Guerrero, y el lateral Miguel Trauco, están en optimas condiciones para el choque ante la U. Católica y su presencia en el equipo titular está casi confirmada. Los peruanos no fueron parte del último partido ante Portuguesa por el Torneo Carioca y llegan descansados para el choque en Chile.



Los médicos del equipo más popular de Brasil desaconsejaron el viaje de Federico Mancuello por el golpe que sufrió en la cabeza la semana pasada en el partido contra San Lorenzo también por la Copa Libertadores.



El club de Río de Janeiro aclaró que se trata de una medida preventiva. "Los exámenes que hicimos después del partido no mostraron ninguna lesión, pero el protocolo de la FIFA para este tipo de situación prevé que el jugador permanezca 72 horas en reposo y al menos una semana sin jugar. Estamos siguiendo ese protocolo pese a que sabemos que Mancuello puede estar de regreso en breve", afirmó el médico del Flamengo, Marcio Tannure.



El lateral Pará, en la rueda de prensa que concedió antes del embarque rumbo a Chile, aseguró que el técnico del Flamengo, Zé Roberto, aún no decidió quién sustituirá a Mancuello entre Berrío y el atacante Gabriel.

Quarta tem CONMEBOL Libertadores Bridgestone! Antes de viajar para o Chile, o elenco treinou forte. Veja como foi: https://t.co/ow1NyFCVH7 pic.twitter.com/kf83sBnBfW — Flamengo (@Flamengo) 13 de marzo de 2017



"Mancuello es un jugador muy inteligente y un gran futbolista. Infelizmente no contaremos con él, pero quien entre sabrá dar cuenta del recado. Si está en el Flamengo es porque tiene condiciones de juego", afirmó Pará.



Pese a que Gabriel viene aprovechando los partidos en que recibe la oportunidad de jugar, Zé Ricardo no descarta intentar sorprender con contragolpes al Universidad Católica aprovechando la velocidad de Berrío, que se incorporó al club brasileño este año procedente del Atlético Nacional colombiano.



Pará aseguró que, pese a que no se impuso una meta de puntos para superar la fase de grupos en la Libertadores, el Flamengo hará todo lo posible para regresar de Santiago con una victoria.



"El Universidad Católica es un rival difícil de vencer en su casa pero haremos de todo para conseguir el triunfo. Estamos seguros de que jugaremos en un estadio lleno y que tendremos dificultades, pero sabremos suplir. Tenemos un equipo muy maduro y vamos a jugar nuestro fútbol. Flamengo montó un equipo de calidad para la Libertadores", dijo.



El lateral recordó que el Flamengo cuenta con un equipo muy efectivo en el ataque y con goleadores como el peruano Paolo Guerrero y el brasileño Diego, lo que le ha permitido anotar 26 tantos en los últimos 12 partidos.



Sin Mancuello, la posible alineación del Flamengo en Santiago es la siguiente: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz y Miguel Trauco; Rómulo, Willian Arão y Diego; Orlando Berrío o Gabriel, Everton y Paolo Guerrero.

