Videos virales: Gonzalo Vallejo, un niño futbolista argentino de 10 años, se volvió famoso por su sensacional arenga de motivación previo a la final de un torneo de su categoría en el fútbol argentino.



Gonzalo Vallejo lleva la camiseta '5' en la espalda y ya es todo un prospecto para ser capitán de la selección argentina. Por lo menos los dotes de líder los tiene y sabe ganar títulos. Su equipo, Sapere de Neuquén le ganó la final a Asociación Deportiva Centenario.



"Hoy mi viejo me dejó y se fue a trabajar y me dijo 'Ojalá ganen'. Obvio que vamos a ganar. Yo ya me acostumbré a ganar", es una de las frases que usa como arenga el pequeño futbolista.



Luego agregó con el mismo ímpetu: "hoy no pienso perder. Como siempre digo muchachos: Ésta es mi cancha, acá mando yo. ¿Qué me van a venir a ganar éstos?", prosiguió el niño Gonzalo.

