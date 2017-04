Gabriel Batistuta reveló que fue ninguneado por jugadores de la selección argentina

El exjugador y goleador de la selección argentina, Gabriel Batistuta, reveló que los futbolistas de la actual Albiceleste no atinaron a saludarlo cuando entró a los vestuarios a darle su apoyo.



"Entré al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota (hizo caso). Hubo cierta frialdad, es así. Lo tomé como algo generacional, yo con estos pibes (jóvenes) no tengo nada que ver. Sin embargo, me hubiera gustado que me saludaran todos, no por quién soy yo, sino porque yo alguna vez jugué ahí y compartí ese ambiente", reveló Gabriel Batistuta.



"No creo que los chicos me hayan faltado el respeto, simplemente no lo sentían... Creo que no fueron ayudados tampoco por los dirigentes anteriores, no hay campeones del mundo dando vueltas por ejemplo. Carlos Bilardo fue uno de los técnicos campeones del mundo y no tiene entradas... Por Dios, es una barbaridad. Es una desprolijidad increíble", prosiguió el exjugador de la Fiorentina.



Además, Batistuta se mostró optimista con Argentina y sus posibilidades de clasificar al Mundial de Rusia 2018. "Argentina va a ir al Mundial, pero no estoy tan tranquilo. Más bajo que no clasificar no se puede caer. Yo no apostaría a jugar el repechaje, porque hay material para clasificar", apuntó.

